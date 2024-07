Idoso é preso após ‘perder a cabeça’ em jogo apostado e tentar matar adversário

Suspeito teria ficado enfurecido, se dirigindo até a casa da vítima para “acertar as contas”

Thiago Alonso - 19 de julho de 2024

Discussão acabou em ferimentos e disparos. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 60 anos, foi preso após se envolver em uma briga durante uma partida de sinuca, na manhã desta sexta-feira (19), em uma distribuidora de bebidas do município de Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia.

Na ocasião, um homem, de 55 anos, havia parado no estabelecimento para comprar bebidas alcoólicas e cigarro, quando decidiu ficar para disputar uma partida de sinuca apostada com o suspeito.

No entanto, durante o jogo, eles se desentenderam, iniciando uma briga corporal. A vítima acertou o taco de bilhar no braço do idoso, que ficou furioso e revidou a agressão, causando ferimentos nele.

Apesar da confusão, ele retornou para casa, mas acabou sendo surpreendido pelo suposto agressor no portão da residência, disparando contra a propriedade. Por sorte, o projetil atingiu a parede e ninguém se feriu.

Assustado, o morador acionou a Polícia Militar (PM), informando as características do indivíduo aos militares, que iniciaram buscas na região.

O suspeito foi encontrado nas proximidades e acompanhado pelos policiais até a residência dele. Lá, foram encontradas munições e duas armas de fogo, sendo uma delas a utilizada no crime.

O idoso foi então encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi preso em flagrante.

Agora, o caso segue sob jurisdição das autoridades competentes.