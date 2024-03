Rio Quente Resorts e Hot Park oferecem descontos de até 35% nos passeios e hospedagens em 2024

Transmissão ao vivo com Pequena Lo e Fabi Santina ainda terá promoções exclusivas para espectadores

Maria Luiza Valeriano - 13 de março de 2024

Acesso ao Hot Park terá desconto de até 35% até agosto (Foto: Divulgação).

Nesta Semana do Consumidor, clientes terão a oportunidade de aproveitar o Rio Quente Restorts e o Hot Park por preços especiais, com descontos nos pacotes para 2024 que chegam a 35%.

No Hot Park, a Semana do Consumidor contará com descontos de até 35% no acesso ao parque aquático entre março e agosto. No Rio Quente Resorts, os valores estarão 29% menores, com opções ao longo de 2024.

Já pacotes para hospedagem de sete noites serão comercializados por até 33% menos que as tarifas comuns.

A Costa do Saípe, na Bahia, também terá preços especiais. O maior resort all-inclusive do Brasil terá hospedagem com descontos de até 33%. Nas reservas de sete noites, será até 37%.

Assim, nos resorts, clientes terão acesso a condições para feriados, em que os preços poderão diminuir em 19% na Costa do Sauípe e 10% no Rio Quente Restorts.

Além disso, a plataforma de entretenimento da Aviva, que gerencia os locais, fará um mesacast com os sucessos das redes sociais Pequena Lo e Fabi Santina, nesta sexta-feira (15).

Durante a transmissão ao vivo, também disponível nas redes sociais dos resorts e parque aquático, serão ofertadas promoções exclusivas apenas para quem estiver acompanhando.