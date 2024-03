Tem cara e cheiro de pizza o processo de Delcimar Fortunato na Comissão de Ética da Câmara de Anápolis

Parlamentar sequer chegou a ser investigado pelo colegiado disciplinar da Casa

Pedro Hara - 13 de março de 2024

Delcimar Fortunato durante sessão ordinária na Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

A realização de uma nova eleição para eleger os integrantes da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Anápolis fará com que a investigação envolvendo Delcimar Fortunato (PSDB) fique ainda mais longe de ser iniciada.

Rápidas apurou que com o retorno de Eli Rosa (Podemos), então presidente do órgão parlamentar, à condição de suplente de vereador, a Casa terá de eleger outro colegiado para investigar o parlamentar.

Edis ouvidos pela coluna contaram que, durante a presidência do vereador, a comissão sequer deu início às atividades, não havendo conversas sobre conflitos da formação da comissão, pois Delcimar é integrante do Conselho de Ética, e João Feitosa (PP), que compunha o colegiado, também retornou à condição de suplente.

A divulgação dos áudios comprometedores se tornou caso de polícia após o próprio Delcimar procurar o órgão para sustentar que foi gravado sem a sua autorização. Antes ele havia dito que foi vítima de “inteligência artificial”.

Parlamentares ouvidos pela Rápidas contaram que o caso não teve nenhuma tramitação ao chegar ao colegiado. Fazendo com que Delcimar ganhe tempo e o caso caia em esquecimento.

Chegada de Wederson Lopes ao União Brasil deve acelerar saída de Jean Carlos

Ainda em vigor, a janela partidária permitiu que o vereador Wederson Lopes saia do Podemos e se filie ao União Brasil (UB).

Com a migração do parlamentar, Jean Carlos, eleito pelo partido, fica ainda mais pressionado a buscar outra legenda.

Ao ‘6 perguntas para’ da última semana, ele antecipou que estava conversando com outras agremiações e criticou a condução da sigla em Anápolis.

Lula pode virar “persona non grata” em Goiás

Na sessão desta terça-feira (12), na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o deputado estadual Clécio Alves (Republicanos) apresentou projeto de lei para declarar o presidente Lula (PT) como “persona non grata” no estado.

Segundo Clécio, a matéria é em “nome da maioria dos goianos que não concorda com o governo e a maneira com a qual ele vem se portando”.

Três cidades do interior de Goiás serão sedes de novos Institutos Federais

O presidente Lula anunciou a construção de três novos Institutos Federais (IF’s) em Goiás.

As obras fazem parte do novo PAC Seleções e as instituições serão sediadas nas cidades de Cavalcante, Porangatu e Quirinópolis.

Ao todo serão mais de 100 novos institutos em todo o país.

Ministério Público dá ultimato sobre uniformes em colégios militares

O Ministério Público de Goiás (MPGO) solicitou à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) esclarecimentos sobre o projeto de lei que busca criar o programa “Bolsa Uniforme”.

A matéria está em tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e busca instituir a aquisição de uniformes para os alunos dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMG).

Marussa Boldrin e Paulo do Vale unem forças em Rio Verde para derrotar Lissauer Vieira

Após reunião que contou com a presença do vice-governador Daniel Vilela (MDB), ficou definido que os grupos políticos da deputada federal Marussa Boldrin (MDB) e do prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (UB), caminharão juntos na cidade.

Ambos estavam se desentendendo nos últimos meses, chegando ao ponto de Marussa ser destituída do cargo de presidente do MDB municipal, cargo que agora será ocupado pelo deputado estadual Lucas do Vale (MDB).

A dupla também se acertou para apoiar Wellington Carrijo (MDB), pré-candidato de Paulo do Vale na cidade.

Nota 10

Para atleta Lara Geovana Neves, que foi um dos destaques da Seleção Brasileira de Futsal na Surdolimpíadas da Turquia.

A equipe foi vice-campeã do torneio e Lara um dos destaques do time.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis.

Reportagem do jornalista Davi Galvão mostra que unidades de saúde do município estão retendo as macas que deveriam ser usadas pelas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A falta equipamento provoca situações como o atraso no atendimento de vítimas de acidentes no município.