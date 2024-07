PL quer repetir com Fred Rodrigues a estratégia que deu certo com Gayer em 2020

Tática que funcionou com deputado federal será replicada nesta eleição

Pedro Hara - 25 de julho de 2024

Gustavo Gayer e Fred Rodrigues são aliados de primeira hora. (Foto: Maykon Cardoso/Alego)

Pré-candidato do PL à Prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues dificilmente embarcará nesta eleição em outro projeto político que não seja o próprio.

Rápidas apurou que a estratégia do partido é fazer com o ex-deputado estadual o mesmo que foi feito a Gustavo Gayer (PL), em 2020.

Na eleição daquele ano, Gayer concorreu ao Paço Municipal pela Democracia Cristã (DC). Ele terminou na 4ª colocação, com pouco mais de 7% dos votos válidos.

No entanto, dois anos depois, foi eleito deputado federal, sendo o 2º mais votado em Goiás, com 200.586 votos. Mesmo derrotado em 2020, saiu como vencedor no longo prazo.

Fred Rodrigues deve trilhar o mesmo caminho. Mesmo que não vença a corrida ao Paço Municipal, será candidato à Câmara dos Deputados em 2026, enquanto o parceiro cogita pleitear uma das duas cadeiras de Goiás no Senado Federal.