Clientes da Claro reclamam de falta de sinal e ausência de rede

Nas redes sociais, diversos internautas reclamaram do serviço da operadora

Davi Galvão - 15 de março de 2024

Usuários registraram problemas de conexão (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Ao longo desta semana e mais fortemente nesta sexta-feira (15), diversos usuários estão denunciando viver uma espécie de apagão com os serviços da operadora de telefonia móvel Claro.

Dentre as reclamações mais frequentes, estão a oscilação de sinal ou até mesmo a completa ausência de rede por longos períodos de tempo.

No X – antigo Twitter – foram vários internautas que utilizaram a plataforma para denunciar as situações pelas quais vem passando.

“Última vez que eu dou dinheiro para esse lixo da Claro” e “Alguém avisa a operadora Claro, que é claro que ela tá uma m#rda”, foram algumas das postagens realizadas.

Em função das diversas reclamações, o Portal 6 entrou em contato com o Procon Goiás a fim de buscar índices que apontassem as insatisfações de usuários goianos com a operadora. Entretanto, até o momento da publicação, não obteve retorno.

A reportagem entrou em contato também com a Claro, para entender os motivos que estariam afetando a continuidade dos serviços prestados pela operadora. No entanto, não houve resposta.