Gabriella Licia - 16 de março de 2024

Na década de 90, existiram alguns nomes que foram uma febre entre os bebês. A grande maioria das grávidas se encantaram com os termos e decidiram homenagear os filhos, principalmente por conta dos significados e, claro, da fama que levaram.

Os títulos fortes e, na grande maioria, nomes únicos (sem um segundo nome composto), deixaram a geração marcada. Depois da entrada da geração Z, eles ainda podem ser encontrados em recém-nascidos, mas em uma quantidade bem inferior.

E aí, ficou curioso para saber quais são eles? Então confira a lista abaixo e o significado de cada uma que separamos. Olha só! (Caso o seu esteja, pode ser que os 30 anos esteja bem próximo).

6 nomes que foram uma febre na década de 90 e os significados de cada um:

1. Rafael

Por ser um nome de anjo, esse título foi uma febre. Significa Deus cura e indica uma pessoa paciente e perseverante, que procura beneficiar os que precisam de ajuda.

2. Bruna

Bruna foi, sem dúvidas, um surto da época. A quantidade de nenéns chamadas com o termo era enorme. O título tem origem latina, vem de “Brunus”, que significa “morena” ou “do cabelos escuros”. No entanto, há alguns registros que pontuam uma assimilação com as palavras “armadura” e “proteção”.

3. Camila

Já o nome Camila significa mensageira e se associa a jovens lindas. Indica uma pessoa que é competente porque executa suas tarefas com amor.

4. Mateus

Matteo/Mateus/Matheus são variações do nome de origem italiana, cheio de carisma e personalidade. Do latim “Matthaeus”, significa “dádiva de Deus” ou “presente de Deus”. É um nome que evoca um sentimento de gratidão e conexão espiritual.

5. Ana Júlia

A exceção desta lista de títulos únicos é Ana Júlia, um nome composto muito comum até o ano 2000. O termo traz uma ideia de luz e tranquilidade, além de significar “jovem graciosa”, “graciosa e fofa” e “graciosa filha de Júpiter”.

6. Felipe

Felipe e todas as suas variações também foram uma febre na década de 90. O termo significa “amigo dos cavalos”, “o que gosta dos cavalos”, “o que ama a guerra”. Sua origem é o prenome grego Φίλιππος [Fílipos], latinizado em Philippus, composto de φιλέω [filéo], “querer, amar com afeto de amizade”.

