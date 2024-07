6 tecnologias criadas por brasileiros que muitos não conhecem

Muitas delas, que ultrapassaram as barreiras nacionais, influenciam e muito nossa vida até os dias de hoje

Pedro Ribeiro - 17 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Muitas tecnologias criadas por brasileiros por vezes passam despercebidas no dia a dia, sendo até mesmo pouco valorizadas.

Inclusive, há coisas que talvez você nem tenha imaginado que foram brasileiros que desenvolveram e que influenciam muito sua vida.

Pois bem, foi pensando nisso que listamos invenções incríveis que são totalmente ‘made’ in Brasil.

1. Identificador de chamadas

Popularmente conhecida por ‘BINA’, essa foi uma das tecnologias criadas por brasileiros.

O termo BINA é um acrônimo da frase “B Identifica Número de A e foi desenvolvida por João da Cunha Doya e Carlam Bezerra Salles.

Na época, o dispositivo inventado tinha outro apelido de “Pega trote”. Esse equipamento já foi muito popular no Brasil antes da fama dos smartphones.

Ele fica acoplado no telefone para identificar o número que está ligando.

2. Urna eletrônica

Talvez você não saiba, mas a urna eletrônica é uma invenção brasileira!

Tudo começou em 1989, quando um juiz eleitoral de Santa Catarina e seu irmão, um profissional da área de informática, desenvolveram o primeiro modelo.

Futuramente, a nova tecnologia foi usada em outra cidade do estado e, em 1995, o estado inteiro realizou sua primeira eleição de forma informatizada na história do Brasil.

Com a invenção, o Brasil se tornou o país com a maior eleição informatizada do mundo e apuração mais rápida.

3. Chuveiro elétrico

Sim, o chuveiro elétrico também é uma das tecnologias criadas por brasileiros.

Em 1937, Francisco Canho registrou a patente dessa inovação.

O fato é que o aparelho revolucionou o conforto e a praticidade no aquecimento da água para banho, sendo muito utilizado até os dias atuais não só aqui, como em muitos países ao redor do mundo.

4. Orelhão

A nova geração talvez nunca tenha usado um desses, mas com certeza os mais antigos estão familiarizados.

Conhecido para a maioria das pessoas como ‘Orelhão’, foi projetado pela arquiteta brasileira Chu Ming Silveira.

Primeiramente ele foi lançado em 1972, apenas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, mas depois se espalhou por todo Brasil.

Hoje em dia, com o avanço tecnológico, o artefato caiu em desuso.

5. Transmissão radiofônica

Essa invenção, entre tantas tecnologias brasileiras, é atribuída ao padre e inventor brasileiro Roberto Landell de Moura.

Ele realizou a primeira transmissão do mundo em 1893.

As outras tecnologias estrangeiras da época eram limitadas e os sinais eram de curta distância, o padre tornou possível a comunicação entre pessoas em uma distância maior.

6. Câmbio automático com fluido hidráulico

Por último, mas não menos importante, está o câmbio automático.

Sabe aquela praticidade de dirigir sem mudar a marcha?

Bom, foi um brasileiro que desenvolveu isso.

Primeiramente, Alfred Horner Munro de Regina inventou a primeira transmissão automática em 1921, mas que não possuía aplicação comercial.

Porém, em 1932, José Braz Araripe e Fernando Lehly Lemos desenvolveram a primeira transmissão automática com fluido hidráulico.

