Saiba como acessar informações sobre serviços do Governo de Goiás pelo WhatsApp

Ferramenta tem como objetivo aproximar população de serviços e notícias de interesse público

Thiago Alonso - 16 de março de 2024

Canal do WhatsApp do Governo de Goiás. (Foto: Thiago Alonso/Portal 6)

Os goianos podem ter uma nova forma de acessar informações sobre serviços públicos locais. Isso porque o Governo de Goiás lançou um canal no WhatsApp, permitindo a aproximação da população com ações e notícias de interesse público.

A ferramenta permitirá a transmissão de textos, áudios e vídeos, abordando uma ampla gama de assuntos, incluindo projetos sociais, concursos públicos e atrações turísticas no estado. Dessa forma, o projeto visa aumentar a transparência, além de combater a propagação de notícias falsas ou distorcidas sobre assuntos em âmbito estadual.

Os dados divulgados no aplicativo serão fornecidos diretamente pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom).

A Governadoria destacou que as informações pessoais dos usuários membros do canal serão mantidas em total sigilo.

Para se inscrever no canal Governo de Goiás, é necessário possuir o aplicativo e acessar este link.

Ele também pode ser acessado no WhatsApp por meio da aba “Atualizações”. Ao clicar no item “+” dentro do tópico “Canais”, vai aparecer a opção “encontrar canais”.

Clicando nela, surgirá um ícone de “buscar”, onde o usuário deverá escrever “Governo de Goiás”.