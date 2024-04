Bronquiolite está levando hospitais públicos de Goiás ao limite

Levantamento do Portal 6 aponta 40 crianças aguardando leitos de UTI no estado

Thiago Alonso - 17 de abril de 2024

Ocupação de leitos de UTI em Goiás está chegando ao limite. (Foto: Adriano Vizoni/Folhapress)

O aumento nos casos de bronquiolite entre crianças em Goiás tem sido um problema sério, levando os hospitais estaduais ao limite de ocupação, com a formação de filas de espera para Unidades de Terapia Intensivas (UTI) Pediátricas.

Conforme dados coletados pelo Portal 6, por volta das 17h50 desta quarta-feira (17), no Portal da Transparência do estado, 43 pacientes estavam aguardando atendimento nas instituições de saúde da rede pública, sendo que apenas três dos 94 leitos infantis oferecidos no estado estavam vagos.

As únicas unidades de saúde disponíveis para receber novas crianças eram o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na região Oeste de Goiânia, com duas vagas e o Hospital Materno Infantil Augusta Bastos, em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás, que possui somente um leito.

As outras clínicas médicas, Hospital Estadual Centro Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, Hospital Estadual São Marcos, em Itumbiara, Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) e o Hospital de Doenças Tropicais – HDT, ambos na capital, seguiam completamente lotados.

Estes números representam um percentual de 93% de ocupação em UTIs pediátricas, valor semelhante às internações adultas, que possuem cinco vezes mais leitos.

Além disso, ainda haviam equipamentos bloqueados, impossibilitando que novas crianças fossem admitidas.

Até mesmo os leitos de enfermarias infantis estão apresentando altos índices de ocupação, visto que 91% das vagas estão preenchidas.