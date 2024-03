SENAI investe R$ 30 milhões em curso para manutenção de veículos elétricos em Goiânia

Profissionais também aprenderão sobre outras necessidades do novo setor, como instalação de eletropostos

Maria Luiza Valeriano - 16 de março de 2024

Curso visa preparar profissionais que já atuam com carros (Foto: Reprodução)

Com o intuito de acompanhar a crescente demanda por carro elétricos, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) já se prepara para capacitar os futuros profissionais que cuidarão das manutenções e demais necessidades que surgirão nos próximos anos. Ao Portal 6, o supervisor técnico, Anderson Ferreira dos Santos, afirmou que o investimento na área é de R$ 30 milhões.

Levantamento do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) aponta que 5.534 veículos elétricos ou híbridos circulam no estado. Ao considerar que a maior parte foi recém-adquirida e ainda está dentro do período de garantia, o supervisor destaca que, embora os donos possam buscar as concessionárias atualmente, em dois a três anos, será a vez das oficinas receberem a demanda.

Diante disso, o SENAI planeja lançar um curso de aperfeiçoamento no universo dos veículos elétricos, que vai desde a instalação de eletropostos até manutenção dos veículos, como troca de bateria e manutenção do sistema potente. “Vamos atender toda essa demanda”, ressaltou o supervisor.

As turmas serão em Goiânia, com 20 a 30 vagas e aproximadamente uma semana de duração, visto que serão compostas por profissionais que já atuam com veículos e pretendem se capacitar na área elétrica. O valor para participar, por sua vez, ainda não foi estabelecido.

Atualmente, o curso estão em fase de projeto e deve ser lançado somente daqui entre seis a oito meses. Segundo o representante, será preciso cuidados especiais e, consequentemente, investimentos altos.

“Estamos fazendo um investimento de R$ 30 milhões, somente em Goiânia. Precisamos modernizar a nossa estrutura, adquirir os carros e outros equipamentos necessários”, explicou Anderson.

“O carro elétrico tem uma característica diferente. Ele tem uma complexidade menor, então vai exigir menos manutenção. Mas, a oficina precisa ter um controle rigoroso com as baterias. Ela precisa estar bem preparada para atender isso e ter um box separado para que não entrem na hora da manutenção. Tem que ter um parceiro ao lado caso haja eletrocutação e, se a bateria for perfurada e entrar em combustão, a oficina precisa ter um tambor de água para jogar não só ela como também o carro, se ele também entrar”, reforçou. “Não é fácil”.

Vale ressaltar que embora Goiânia esteja engatinhando no setor, Anápolis já conta com o curso de especialização em veículos elétricos e híbridos, com carga horária de 100h.