Saiba onde fazer ou trocar título de eleitor em Aparecida de Goiânia

Requerimentos podem ser feitos na sede do Cartório Eleitoral, localizado no Setor Araguaia

Gabriella Pinheiro - 12 de abril de 2024

(Foto: José Cruz / Agência Brasil)

Se você mora em Aparecida de Goiânia e deseja fazer ou trocar título de eleitor para votar nas eleições municipais de 2024, saiba que o processo é realizado de forma rápida, sendo necessário o cumprimento de alguns requisitos e apresentação de documentos.

No município, os requerimentos podem ser realizados na sede do Cartório Eleitoral, que fica na Rua 10, no Setor Araguaia. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Como fazer ou trocar o título de eleitor?

Para transferências do documento, é preciso que o cidadão tenha, ao menos, um ano de domicílio em Aparecida de Goiânia ou residir, no mínimo, três meses no município onde pretende transferir o título.

A substituição pode ser feita a partir do momento que o requerente alterar o endereço de cidade, estado ou país. No caso da troca, é requisitado documento de identificação com foto, título de eleitor, comprovante de residência e CPF.

Para aqueles que queiram emitir o documento pela primeira vez, é preciso ter idade mínima de 16 anos. É válido ressaltar que, no Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos.

É necessário apresentar documentos como carteira de identidade, carteira de trabalho ou certidão de nascimento/de casamento; comprovante de residência original e recente; e certificado de quitação com o serviço militar para os maiores de 18 anos do sexo masculino.

Para suprir dados necessários na emissão do título, também são pedidos a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte.

O que fazer em casos de perda do título?

Os cidadãos que, por acaso, perderam o documento na versão impressa podem requisitar uma segunda via por meio do aplicativo e-Título.

No caso dos eleitores que já realizaram o recadastramento biométrico (cadastro das impressões digitais), a versão digital virá junto com a foto.

Já para quem não fez o procedimento, a versão será baixada sem foto, o que exigirá que o eleitor apresente um documento oficial com foto na hora de se identificar ao mesário.