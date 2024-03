Forte temporal deixa Parque JK tomado por lama e lixo em Anápolis

Isabella Valverde - 17 de março de 2024

Com a forte chuva, represa acabou transbordando, deixando cenário desolador. (Foto: Arquivo Pessoal/ Alessandro Mendes)

O Parque JK, um dos locais mais conhecidos de Anápolis, foi, de novo, duramente afetado pela forte chuva que atingiu a cidade durante a noite deste sábado (16).

Tomado de lama e lixo, foi o cenário encontrado na manhã deste domingo (17) pelo ambientalista Alessandro Mendes Pedroso, integrante da Associação Amigos do Parque Ecológico JK.

Com a tempestade, o córrego Água Fria acabou transbordando devido a enorme quantidade de água recebida, tornando o espaço quase que inutilizável pelos frequentadores.

Em um vídeo gravado por Alessandro nesta manhã, é possível alto volume de terra espalhado, além dos resíduos que acabaram se espalhando.

Ao Portal 6, o ambientalista revelou que toda a terra que tomou conta do lugar é proveniente de uma erosão localizada na área verde. Segundo ele, a situação está assoreando a represa do lago J.K.

Diante da situação de completo desespero, o local, que deveria ser de lazer, acabou se tornando motivo de revolta entre os anapolinos e comerciantes que ali atuam.

“Causa indignação porque as causas do problema a Associação Amigos do Parque J.K. já identificaram, comunicou a Prefeitura e nenhuma providencia foi tomada. Estamos assistindo a destruição do Parque J.K”, desabafou Alessandro.

O ambientalista ainda explica que o problema não é apenas a chuva, já que o local sofre também com a drenagem urbana e aterro irregular.