Saque de R$ 1.412 é liberado pela Caixa; consulte se você vai receber

Agora é hora de conferir se a sua vez de receber a grana chegou

Magno Oliver - 17 de março de 2024

(Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, em um comunicado emitido em conjunto, anunciaram o aguardado início do pagamento do segundo lote do abono salarial do PIS/PASEP de 2024.

Assim, serão contemplados já a partir de sexta-feira (15) profissionais com direito ao benefício nascidos no mês de fevereiro.

Conforme anunciado, o calendário de pagamento vai até agosto deste ano e os valores podem ser sacados somente até o mês de dezembro.

O valor do abono salarial pode ir de R$ 118,00 a R$ 1.412,00. A variação ocorrerá de acordo com os meses trabalhados pelo profissional durante o ano-base correspondente de 2022.

Segundo informe das instituições, o calendário de pagamento deste ano foi unificado e será realizado pelo mês de nascimento do trabalhador.

Na versão antiga, eram os servidores quem recebiam os pagamentos de acordo com o número final de inscrição no Pasep.

Assim, segundo o anúncio, serão 25 milhões de profissionais a receberem R$ 28 bilhões. Além disso, também serão 22 milhões de empresas privadas e 2,9 milhões de servidores públicos.

Por fim, no ano de 2023, 24,5 milhões de profissionais receberam R$ 25 bilhões.

Veja como será o calendário do saque de R$ 1.412 – Categoria PIS

Janeiro – 15 de fevereiro de 2024;

Fevereiro – 15 de março de 2024;

Março – 14 de abril de 2024;

Abril – 15 de abril de 2024;

Maio – 15 de maio de 2024;

Junho – 15 de maio de 2024;

Julho – 15 de junho de 2024;

Agosto – 15 de junho de 2024;

Setembro – 15 de julho de 2024;

Outubro – 15 de julho de 2024;

Novembro – 15 de agosto de 2024;

Dezembro – 15 de agosto de 2024.

Veja como será o calendário do saque para a Categoria PASEP

Inscrição final 0 – 15 de fevereiro de 2024;

Inscrição final 1 – 15 de março de 2024;

Inscrição final 2 – 15 de abril de 2024;

Inscrição final 3 – 15 de abril de 2024;

Inscrição final 4 – 15 de maio de 2024;

Inscrição final 5 – 15 de maio de 2024;

Inscrição final 6 – 17 de junho de 2024;

Inscrição final 7 – 17 de junho de 2024;

Inscrição final 8 – 15 de julho de 2024;

Inscrição final 9 – 15 de agosto de 2024.

