Turista é morto durante tentativa de assalto em Itanhaém, no litoral de SP

Ao perceber assalto, ele pegou uma faca para se defender

Folhapress - 17 de março de 2024

Ele foi lembrado como um irmão e pai amoroso e um zagueiro excepcional. (Foto: Reprodução/Ricardo Mineto no Facebook)

Um turista foi morto a tiros em Itanhaém, na Baixada Santista, na noite da última sexta-feira. Ricardo Domingues Mineto, 52, era de Santo André (SP) e estava em uma casa com mais três pessoas no litoral –sua esposa e um casal de amigos.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, a casa foi invadida por dois assaltantes –um deles estava com uma arma de fogo.

O homem armado entrou na casa, e o outro se aproximou de Ricardo no quintal com uma faca. Ao perceber o assalto, o turista pegou uma faca para se defender.

Foi nesse momento que o segundo assaltante, que estava rendendo as mulheres dentro da casa, saiu e atirou no peito de Ricardo, contaram as testemunhas.

Após o disparo, a dupla fugiu com um celular, e os amigos de Ricardo acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele morreu no local.

Após o acionamento das equipes para perícia, o caso foi registrado, segundo a SSP, “como roubo –se da violência resulta morte– no plantão da Delegacia Seccional de Itanhaém”.

Os suspeitos ainda não foram identificados e são procurados pela polícia.

Parentes e amigos de Ricardo, conhecido pelo apelido de Dublê, lamentaram nas redes sociais a morte do empresário, proprietário de uma loja de tintas em Santo André.

Ele foi lembrado como um irmão e pai amoroso e um zagueiro excepcional.

Segundo os dados mais recentes divulgados pela SSP, Itanhaém teve aumento de 16% nos registros de roubos no mês de janeiro de 2024 (67) em comparação com o mesmo período do ano passado (58).

Já o recorte anual mostra que as ocorrências caíram 7% em 2023, com 538, na comparação com 2022, quando foram 577.