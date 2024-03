BR-153 terá sistema de ‘pare e siga’ ao longo desta semana em Goiás; veja horários

Mudanças estão previstas para implantação de postes e defensas metálicas

Maria Luiza Valeriano - 18 de março de 2024

Como as obras são previstas no Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins, as BRs-414 e 080 também estarão com trânsito alterado (Foto: Google Street View)

A BR-153 estará com tráfego em circulação alternada enquanto recebe mais uma etapa de obras de ampliação e melhoria ao longo desta semana. Entre as mudanças previstas, está a implantação de postes e defensas metálicas.

Como as obras são previstas no Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins, as BRs-414 e 080 também estarão com trânsito em sistema ‘pare e siga’.

Durante a execução das obras, as pistas Sul e Norte terão tráfego intercalado, além de interdição total em alguns trechos. A circulação será afetada principalmente entre as 6h e 18h.

Nesta segunda-feira (18), serão realizadas a remoção e implantação de defensa, assim como reparo de placa e poda de árvores na BR-153, em Anápolis, Pirenópolis, São Francisco de Goiás, Jaraguá, Rianópolis e Rialma, onde a interdição será parcial.

Nos trechos de Jaraguá, Rianápolis, Rialma, Nova Glória, São Luiz do Norte, Hidrolina e Uruaçu; Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Abadiânia e Anápolis; Estrela do Norte; Porangatu; Santa Tereza, entre outros, haverá o mesmo sistema.

Além disso, o trânsito ‘pare e siga’ será implementado na BR-080, na Vila Propício, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino e Uruaçu; e na BR-414, na rota de Vila Propício, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Abadiânia e Anápolis.

A programação detalhada das obras poderá ser acessada nas redes sociais da Ecovias do Araguaia, concessionária das vias.