Os signos que vão vivenciar um grande milagre nesta semana

Este é o momento ideal para virar a página e abandonar tudo o que causa mal-estar, dando mais ouvidos à própria intuição e seguindo os caminhos corretos

Gabriella Licia - 18 de março de 2024

Mulher segurando corrente com fé. (Foto: Ilustração/Pexels/Alina Vilchenko)

A presença do Sol e de Vênus em Peixes poderá proporcionar um grande milagre nesta semana para alguns signos e, para que isso ocorra, é necessário estar com os corações receptivos.

Este é o momento ideal para virar a página e abandonar tudo o que causa mal-estar, dando mais ouvidos à própria intuição e seguindo os caminhos corretos.

Neste cenário, a bênção poderá se manifestar de uma vez por todas, uma vez que os obstáculos serão removidos. Nada pode impedir o sucesso das pessoas que listaremos abaixo. É tempo de ser feliz!

Está preparado para descobrir quais as pessoas que estamos mencionando e como devem reagir diante das surpresas do cosmos? Então confira abaixo a lista que elaboramos! (Leia com Sol, Lua e Vênus).

Os signos que vão vivenciar um grande milagre nesta semana:

1. Áries

Os arianos podem se preparar pois, na próxima quinta-feira, o Sol entra no primeiro signo do zodíaco, começando o ano novo astrológico. Neste momento, o planeta Mercúrio também está em Áries e pode facilitar bastante para os nativos.

Alguém muito nocivo está prestes a deixar os caminhos dos nativos para a chegada deste milagre. Nada pode atrapalhar esse cenário de vocês. Foquem nos próprios objetivos, acalmem os corações e ouçam bem a intuição.

2. Câncer

Os cancerianos também devem sentir uma virada de chave em breve. Nesta noite de Lua crescente em câncer, os caminhos podem começar a se abrir, com mudanças poderosas, principalmente no campo pessoal.

Um milagre financeiro deve acontecer em breve, permitindo que sonhos saiam do papel e sejam concretizados com maestria. Não se fechem!

3. Peixes

Por fim, os piscianos necessitam aproveitar esses últimos dias do período de Sol no signo. Ainda há tempos de realizar grandes projetos e receber, de fato, um milagre na vida.

Uma pessoa muito querida pode se aproximar mais nos próximos momentos. Não seja tão medroso e se jogue na aventura!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!