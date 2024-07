6 brinquedos que antigamente só a elite conseguia comprar

No passado, eles eram muito cobiçados pelas crianças, mas nem todo mundo conseguia ter um em casa

Magno Oliver - 15 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal O Noventista)

Os anos 80 e 90 foram marcas de grandes feitos no mundo. E, no quesito diversão, foram responsáveis pelo lançamento de saudosos brinquedos que marcaram época.

No entanto, não era qualquer um que conseguia ter acesso aos brinquedos mais descolados e desejados, que eram uma verdadeira febre entre a garotada.

Pensando nisso, separamos para você uma lista saudosa com alguns brinquedos que antigamente só pessoas com condições conseguiam ter.

1. Casinha de bonecas

Elas eram feitas de forma bem minuciosa, com bastante detalhes e com móveis em miniatura.

Com bonito acabamento e um alto custo de venda, as casinhas de bonecas eram um símbolo de status para quem as possuía.

2. Autorama

Um autorama no passado não era brinquedo para qualquer pessoa. A famosa pista de corrida de carros em miniatura era movida a energia elétrica e demandava um espaço grande em casa para montar a pista e colocar os carrinhos para rodar. Era um circuito de alto custo.

3. Arminha lança-água

Esse brinquedo ficou popular no início dos anos 90, depois que Michael Jackson apareceu se divertindo com uma. Virou objeto de desejo da garotada, só que o preço dela não era acessível para todos os bolsos.

4. Gameboy

O famoso console lançado pela Nintendo nos anos 90 era o queridinho da garotada para jogar os jogos do Super Mario Bros. Só que o produto tinha um preço de venda bem salgado e muita gente não conseguia ter acesso ao videogame.

5. Trenzinho elétrico Lionel

Desejados por muitas crianças, os trens elétricos da Lionel eram simuladores quase reais de uma ferrovia em miniatura. Só quem tinha boas condições financeiras conseguia comprar um kit do trenzinho para se divertir.

6. Bonecas de porcelana

Por fim, lindas, bem produzidas, feitas à mão, roupas de seda, acessórios sofisticados e rostinhos de porcelana. Criações caras e muito delicadas. Eram o sonho de toda menina ganhar uma boneca daquela.

