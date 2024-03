6 cursos gratuitos do MEC que dão certificado e poucas pessoas conhecem

Com a evolução da tecnologia, ficou mais simples para quem deseja se formar de forma acessível e prática

Gabriella Licia - 19 de março de 2024

Prédio do Ministério da Educação (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Há alguns anos, os cursos gratuitos com certificação aprovada pelo Ministério da Educação (MEC) têm ganhado uma popularidade crescente entre aqueles que desejam ter uma formação, sem investir muito dinheiro. Afinal, ter um curso com certificado reconhecido pelo MEC, que é uma das principais autoridades em educação no Brasil, traz uma credibilidade gigantesca para qualquer currículo.

E para facilitar ainda mais a vida de quem busca esse tipo de ensino, ainda é possível se deparar com métodos com alta qualidade em uma variedade de áreas do conhecimento de forma online!

Dentre as melhores plataformas para quem está interessado nesse tipo de ensino, selecionamos algumas a seguir, com o link para inscrição e mais informações. Veja:

Sistec (Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica);

AVAMEC (Ambiente Virtual de Aprendizagem)

Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)

SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)

Ficou interessado? Veja a seguir algumas opções que encontramos nesses sites e que podem alavancar seus conhecimentos!

6 cursos gratuitos do MEC que dão certificado e poucas pessoas conhecem:

1. Desenho arquitetônico

Para quem busca ter noções básicas do mundo da arquitetura e ingressar aos poucos nessa área, ou melhor: para quem deseja aprimorar os conhecimentos já existentes, o curso de desenho arquitetônico pode ser uma boa aposta!

Os salários nessa área podem ultrapassar R$ 2.490.

2. Empreendedorismo

Hoje, o curso de empreendedorismo tem se tornado uma busca incessante de muita gente. Isso porque aprender sobre as oportunidades de negócio, desenvolver ideias inovadoras e criar um novo empreendimento é um grande sonho para quem quer sair do posto de ‘empregado’.

As possibilidades de crescimento salarial são infinitas e você pode conseguir tudo isso de forma gratuita dentro das plataformas disponíveis.

3. Logística de programação

A Logística de Programação, em resumo, é o método empregado para criar passos sequenciais com o propósito de alcançar um objetivo específico. Consiste na estruturação e planejamento de instruções em um algoritmo, visando facilitar a implementação de um programa ou software.

Inúmeras pessoas têm buscado se especializar na área em busca de mais oportunidades no mercado de trabalho. O salário, após a formação, pode variar na casa de R$ 2.200.

4. Segurança do trabalho

Para quem deseja ter um curso no currículo, agregar mais conhecimento sobre como desenvolver, criar e colocar em prática políticas de saúde e segurança no trabalho (SST), essa possibilidade é a mais indicada.

As pessoas formadas nessa área podem faturar até R$ 2.875.

5. Mecânica automotiva

Quem se especializa nessa área adquire os conhecimentos necessários para a aplicação e interpretação de conceitos físicos e mecânicos, relacionados à área de mecânica automotiva.

O salário pode chegar a R$ 2.557.

6. Comunicação

Por fim, o curso de comunicação tem ganhado cada vez mais visibilidade também. Tanto para a área do marketing digital, publicidade, como para redações, a escolha é certeira.

As possibilidades de emprego são infinitas e os salários não deixam a desejar em nada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!