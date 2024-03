Brasileira que conseguiu emprego em fábrica na Bélgica mostra os benefícios e impressiona

Vídeo publicado no Instagram revela vantagens inacreditáveis: "onde já se viu?"

Gabriella Licia - 20 de março de 2024

Nathaly Coelho é brasileira, mas vive na Bélgica. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Uma brasileira, moradora da Bélgica, viralizou após comentar quais os luxos que o chefe da fábrica onde trabalha permite aos funcionários. Os internautas ficaram impressionados.

Nathaly Coelho é digital influencer e, nos vídeos publicados no perfil do Instagram, a imigrante revela várias curiosidades para quem sonha em sair do país.

Desta vez, ela começou dizendo sobre as regalias concedidas na empresa. “Lanche natural duas vezes na semana. Vários tipos de frutas, água, suco, leite, café, tudo incluso”, disse. O segundo fator foi a bicicleta elétrica. “Qualquer funcionário que quiser ter a sua bicicleta elétrica, é só avisar que você tem a sua novinha”, completou.

“Várias vezes no ano, eles escolhem alguns restaurantes aqui na cidade e liberam os funcionários para comer. Mas agora a melhor parte é sobre o horário. Onde já se viu o funcionário escolher o horário que ele pode entrar, o horário que pode sair e que dia da semana trabalhar?”, questionou.

“Na fábrica que eu trabalho isso é possível”, finalizou os comentários entusiasmada. Os internautas ficaram surpresos. “Eita, que mordomia eim, madame? Já quero”, disse uma usuária da plataforma.

Assista!