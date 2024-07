Chef ensina como fazer picanha na frigideira (fica deliciosa)

Essa receita é excelente para fazer essa carne em casa sem precisar da churrasqueira

20 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Netão Bom Beef)

A picanha é uma das carnes mais requisitadas do churrasco brasileiro.

No entanto, o seu preparo pode ir muito além do que feita na brasa.

Em um vídeo com mais de 3,5 milhões de visualizações, um Chef especialista em carnes, ensina uma maneira de preparar esse corte na frigideira.

Para preparar uma boa picanha na frigideira é muito simples!

Uma dica importante é se atentar ao calor da frigideira! O ideal é que sua panela esteja bem quente.

Dessa forma, a sua carne fica com aquela crostinha deliciosa.

Então, vamos ao preparo!

No vídeo, o chef usa uma frigideira de ferro. Ele explica que as panelas feitas com esse material, são capazes de manter a temperatura de maneira mais constante.

Já com a panela bem quente, ele adiciona um pouco de óleo e um pouco de manteiga.

Logo em seguida, já pode colocar a picanha pra fritar!

Em pouco tempo, depois que seu pedaço dourar de um lado, está na hora de virar.

Para acertar o ponto da carne, aí vai uma dica de ouro! Com o auxilio de uma colher, use a gordura que saiu da própria carne e vá jogando por cima da sua picanha.

Assim, você vai definir o ponto e dar mais sabor à receita.

Depois que a carne estiver no ponto de sua preferência.

Reserve a picanha e deixe descansando em uma superfície fria, por aproximadamente 2 minutos.

Esse processo serve para a carne ficar ainda mais suculenta.

Agora você pode cortar e temperar com sal grosso, ou da maneira que preferir.

Só de pensar já deu água na boca!

Confira o vídeo completo:

