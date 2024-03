6 palavras que muitos brasileiros falam errado sem perceber

Nem sempre as pessoas mandam bem com alguns termos e acabam inventando o que vem à mente na hora de uma pronúncia

Magno Oliver - 22 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Box Efeitos)

Você já parou para pensar nas palavras que pronunciamos incorretamente no dia a dia e e nem prestamos atenção?

Muitas vezes, sem perceber, cometemos alguns equívocos linguísticos que podem passar despercebidos pelas pessoas, em uma conversa comum.

Sendo assim, você sabia que o modo como pronunciamos certas palavras pode nos revelar mais do que imaginamos?

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas palavras que são ditas, mas de forma errada na pronúncia sem notarmos.

6 palavras que muitos brasileiros falam errado sem perceber

1. “Varrer – correto” vs. “barrer – incorreto”

Muitos confundem “varrer” com “barrer”, acreditando serem sinônimos ou algo do tipo. Contudo, “varrer” refere-se a uma limpeza com a vassoura. Verbo varrer. Enquanto que “barrer” nada mais é do que a mesma palavra escrita de forma errada.

2. “Mortadela – correto” vs. “mortaNdela – incorreto”

Servida no sanduíche quentinho, essa é uma clássica que até hoje todo mundo erra. Esse alimento possui uma escrita que causa confusão em por boa parte da população. A pronúncia “mortandela” é um erro de som, o correto é “mortadela”.

3. “Sobrancelha – correto” vs. “soMbrancelha – incorreto”

O correto a ser escrito é “sobrancelha”, expressão que nada mais é que a pelugem acima dos nossos olhos. Assim, ela é totalmente dita de forma errada quando pronunciamos “soMbrancelha”, que trata-se de uma construção incorreta e com erro ortográfico.

4. “Asterisco – correto” vs. “asterístico – incorreto”

O sinal gráfico de nome”asterisco” é correto, pois é a forma como se escreve na língua portuguesa. Enquanto que a forma “asterístico” não está correta. Elas sempre geram confusão por conta da semelhança de pronúncia.

5. “Driblar – correto” vs. “Dibrar – incorreto”

Quem nunca mandou um “dibrar” enquanto assistia a um jogo de futebol, não é mesmo? A forma correta é “Driblar”, indicando um estado de finta no adversário. Já o termo “dibrar” está incorreta e gera um nó danado na nossa cabeça, não é verdade?

6. “Empecilho – correto” vs. “Impecilho – incorreto”

Por fim, “empecilho” também é um termo muito confundido pelas pessoas. Por conta do vício de escuta, acabam colocando o “i” na primeira parte da palavra e o vocábulo vira “impecilho”, um termo que não existe na língua portuguesa.

