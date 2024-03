A fórmula secreta para desencardir pano de prato e deixá-lo limpinho parecendo novo

Anna Júlia Steckelberg - 22 de março de 2024

É muito triste ter que afirmar isso, mas a real é que é muito difícil desencardir pano de prato, ainda mais porque com o passar do tempo essa sujeira vai grudando mais ainda no tecido.

Bom, o que acontece é que ficar na cozinha, faz esses itens absorverem muita gordura, sabão, resto de comida e tudo mais que entra em contato.

Sendo assim, as manchas ficam impregnadas e quase impossíveis de serem removidas.

Mas hoje os seus problemas acabaram, porque vamos ter dar dicas de como limpar os panos de prato!

No Instagram, o perfil Escolinha Infantil acumula mais de 200 mil seguidores e lá, além de dicas sobre alfabetização infantil, encontramos também truques para casa em geral.

Em um vídeo, que já atingiu mais de 2 milhões de visualizações, aprendemos o passo a passo para devolver a cor branquinha dos panos de prato.

Para isso, vamos precisar de:

1 xícara de sabão em pó

3 colheres de bicarbonato

Suco de 2 limões

Água quente

O passo a passo é muito simples!

Basta colocar todos os ingredientes em uma bacia que caiba os panos, mexa tudo muito bem para diluir na água fervente.

Depois, mergulhe os panos de prato e deixe-os de molho por cerca de 4 horas. Passado esse tempo, enxague-os e lave-os como de costume, na máquina de lavar, por exemplo.

Assim, voila! Panos de pratos novinhos e em folha!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alfabetização infantil (@escolinha_infantil3a8)

