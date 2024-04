O segredo para deixar as panelas brilhando sem fazer grande esforço

É fato que, com o passar do tempo, os itens de alumínio vão escurecendo e adquirindo uma tonalidade diferente, mas isso tem solução

Gabriella Licia - 18 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Se você é uma daquelas pessoas que sofrem na hora de deixar as panelas brilhando e não aguenta mais passar longos minutos esfregando os itens metálicos, essa dica com certeza vai te salvar.

É fato que, com o passar do tempo, as panelas de alumínio vão escurecendo e adquirindo uma tonalidade diferente. Para recuperar o brilho, geralmente optamos por ariar com palha de aço.

No entanto, essa ação é extremamente desgastante, tanto para quem faz, quanto para os objetos. Mas calma! Nem tudo está perdido! Existe um segredinho caseiro capaz de solucionar tudo isso em questão de minutos e deixar as panelas brilhando.

A melhor parte é que, para fazer, é muito simples e você não gastará quase nada. E aí, ficou curioso? Quer entender como funciona? Então acompanhe o passo a passo abaixo e nunca mais erre. Olha só!

O segredo para deixar as panelas brilhando sem fazer grande esforço:

Primeiro, você precisará dos seguintes itens para deixar as panelas brilhando:

barra de sabão

água quente

creme dental

açúcar

sal

acetona

recipientes com tampa

Agora, você começará ralando a barra de sabão de sua preferência. Depois, adicione 800 ml de água quente, uma colher de creme dental e misture até que tudo se dissolva. Em seguida, leva os ingredientes em uma panela no fogão.

Com a mistura já no fogo, coloque 50 g de açúcar e mexa bem. Agora, tire a panela do fogo e adicione 30 g de sal aos poucos e ainda 80 ml de acetona.

Feito isso, deixe esfriar e repasse tudo para potes individuais, Assim, você terá a receitinha para usar várias vezes.

Hora de testar!

Pegue uma panela encardida, molhe e passe um pouco da base criada. Deixe que o material aja no alumínio por alguns minutinhos e depois passe a esponja. Você perceberá que toda a sujidade sairá com muita facilidade, dispensando qualquer esforço para deixar as panelas brilhando.

