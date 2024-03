Aberto novo concurso público em Goiás com salários de até R$ 5 mil

Vagas são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, com carga horária de até 40h

Thiago Alonso - 22 de março de 2024

Imagem mostra várias pessoas sentadas em uma sala de aula, realizando uma prova. (Foto: Agência Brasil)

A Prefeitura de Mambaí, cidade da região Norte de Goiás, divulgou a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de 125 vagas, dentre estas de início imediato e cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com carga horária de até 40h e salários que chegam a R$ 5 mil.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 08 e 30 de abril, por meio do site do Instituto Metrópole. É necessário pagar uma taxa de inscrição, que pode variar de R$ 50 a R$ 100.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que devem ser realizadas no dia 19 de maio. Além de prova de títulos e prova prática, aplicadas no dia 28 do mesmo mês.

Confira todas as vagas disponíveis:

Advogado da Assistência Social (01)

Agente Comunitário de Saúde (09)

Analista Ambiental (01)

Analista de Controle Interno (01)

Analista de Licitação e Contratos (01)

Assistente Administrativo (20)

Assistente Social (01)

Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação (03)

Biomédico (01)

Coveiro (01)

Cuidados/ Higienizador (04)

Eletricista (01)

Encanador (01)

Enfermeiro Padrão (09)

Farmacêutico (02)

Fiscal do Meio Ambiente (01)

Fiscal de Obras e Posturas (01)

Fiscal de Tributos Municipais (01)

Fiscal de Vigilância Sanitária (01)

Fisioterapeuta (01)

Mecânico (02)

Médico (02)

Motorista (08)

Nutricionista (01)

Odontólogo (02)

Operador de Máquinas Pesadas (04)

Pedreiro (01)

Professor (05)

Psicólogo (01)

Técnico em Enfermagem (09)

Técnico de Laboratório (01)

Trabalhador Braçal (20)

Vigilante (08)

Para mais informações, leia o edital na íntegra.