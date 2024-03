Paciente em surto psicótico é flagrado enquanto fugia de hospital em Aparecida de Goiânia

Homem foi visto por populares ainda com vestes da unidade de saúde e medicação intravenosa, ao tentar "sair de fininho"

Thiago Alonso - 22 de março de 2024

Paciente estava no meio da rua, ainda com o uniforme e a medicação intravenosa. (Montagem: Portal 6)

Um caso um tanto inusitado foi registrado nesta sexta-feira (22), onde um paciente teria fugido do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (HEAPA), na região metropolitana de Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, a situação ocorreu por volta das 12h30, no setor Conde dos Arcos.

O homem estava no meio da Avenida Diamante, próximo à unidade hospitalar, ainda com a roupa fornecida pela instituição e uma bolsa para medicação intravenosa.

De acordo com outros pacientes, ele estava com claros sinais de confusão mental e segurava um livro na mão direita.

Testemunhas que estavam no hospital no momento da fuga apontaram que ninguém da equipe chegou a ver o momento em que ele teria saído “de fininho” do local.

A busca chegou a se iniciar dentro da unidade, pois ninguém teria percebido a ‘escapada’ para fora da área.

Os próprios populares que passavam pela região e viram o paciente no meio da rua com as vestes hospitalares tentaram conversar com ele e convencê-lo a voltar para a instituição.

Foi só depois que os funcionários HEAPA conseguiram persuadir o homem a voltar, após uma longa conversa de aproximadamente trinta minutos.

Ambulantes da região também auxiliaram a equipe, chamando o homem para se sentar até que fosse tudo resolvido.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria da unidade de saúde, que emitiu uma nota, explicando que o paciente já está novamente sob cuidados médicos e sendo monitorado, após apresentar um possível surto psicótico.

Dados como nome e idade dele não foram divulgados, em respeito a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Com a palavra, o HEAPA:

O Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (HEAPA) esclarece que, em relação ao paciente que evadiu-se da unidade, monitora a situação, visto que ele apresenta provável surto psicótico. Vale lembrar que ele está sendo acompanhado pela equipe médica e multiprofissional da unidade e que já foram solicitados também avaliações psiquiátricas, para dar continuidade em seu tratamento clínico. Não há previsão de alta.