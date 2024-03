Mulher muda de cidade por medo do ex, mas tem casa invadida e quase é morta na frente do filho

Atual companheiro da vítima também precisou correr e pular muro para não ser agredido

Maria Luiza Valeriano - 23 de março de 2024

Jovem afirma que suspeito possui passagem por tentativa de homicídio (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 22 anos, foi brutalmente atacada e quase assassinada pelo ex-companheiro, na frente do filho do ex-casal, nesta sexta-feira (22), em Santo Antônio do Descoberto.

De acordo com a vítima, ela está separada do suspeito há mais de um ano e recentemente iniciou um novo relacionamento. O motivo do término teria sido, justamente, as constantes brigas.

Os episódios de agressão doméstica que vivenciou, inclusive, a levaram a buscar medidas protetivas no Distrito Federal, onde morava.

Com medo do que o ex poderia fazer, ela decidiu se mudar para Santo Antônio do Descoberto. Porém, apesar de estar em outra cidade, não encontrou segurança.

Isso porque o suspeito foi até o local, invadiu a casa da vítima e a atacou na cozinha. A jovem conseguiu se esquivar e buscou refúgio em outro cômodo, momento em que o ex tentou atacar o novo parceiro da vítima.

O homem precisou correr e pular o muro da casa ao lado para evitar ser esfaqueado. Em seguida, o suspeito voltou a fúria contra a jovem, puxando-a pelos cabelos, desferindo socos e tentando esfaqueá-la, mirando diretamente no peito.

Em um ato de desespero para se defender, a vítima estendeu a mão, resultando em um corte no membro. Após uma luta corporal, ela conseguiu escapar e correu em direção ao portão da casa.

O suspeito chegou a persegui-la, mas retornou à resistência, furtou o carro do atual companheiro da vítima e fugiu. O veículo foi encontrado abandonado em Sol Nascente (DF).

Toda a cena de violência foi presenciada pelo filho do ex-casal, de 02 anos, que acordou no momento em que a mãe gritou durante o primeiro ataque.