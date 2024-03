Anápolis terá cinema drive-in na Praça Dom Emanuel com entrada gratuita

Atração gratuita promete uma noite nostálgica e inesquecível para a população

Gabriella Licia - 25 de março de 2024

(Foto: Reprodução)

Anápolis pode se preparar para receber uma noite de cinema ao ar livre, em modelo Drive-in, com a exibição de Dirty Dancing (1987) na Praça Dom Emanuel, no bairro Jundiaí.

Datado para o dia 10 de abril, o evento promete um momento inesquecível e nostálgico para a população.

A programação idealizada pelo Território Cultural faz parte do projeto “Cinema para todos”, contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal.

A participação é gratuita, bastando comparecer na Praça Dom Emanuel e seguir as instruções dos manobristas para estacionar conforme o estabelecido no espaço.

Para as pessoas que não possuem carro, as notícias são boas. Isso porque o local oferecerá uma área reservada para pedestres, aumentando a acessibilidade.

Dirty Dancing – Ritmo Quente (1987)

Para refrescar a memória, o filme ganhador de quatro prêmios e um marco atemporal para os amantes das telas de cinema se passa no verão de 1963, quando a jovem Baby (Jennifer Gray), fica decepcionada ao descobrir que vai passar as férias com os pais em um resort na sonolenta região de Catskills.

Mas a sorte dela muda quando conhece o instrutor de dança do resort, Johnny. Quando ele a coloca como sua nova parceira de dança, os dois acabam se apaixonando.