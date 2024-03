Após ser obrigada a desistir de sonho antigo, goiana idealiza projeto de ‘R$ 50 mil em 50 dias’ e melhora de vida

Agora, com novo método de ganhar dinheiro, ela explicou quais os próximos passos: "intuito é ajudar o máximo de pessoas"

Gabriella Licia - 25 de março de 2024

Flávia é anapolina, mas atualmente mora em Pirenópolis. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Já pensou conseguir R$ 50 mil em 50 dias vendendo nas ruas? Parece impossível para a grande maioria, mas uma anapolina decidiu se arriscar no desafio com muita força de vontade e bom humor.

Flávia Elizza Corrêa, de 41 anos, vive em Pirenópolis atualmente, mas nasceu em Anápolis. Casada e mãe de dois filhos, ela contou ao Portal 6 que sonhava em viajar em um motorhome por todas as Américas, juntamente da família. No entanto, teve o sonho interrompido após o início da pandemia do Coronavírus, em 2020.

Com as fronteiras fechadas, a mulher precisou abandonar o projeto e idealizar um novo caminho. “Nessa época voltamos em um voo de repatriação, deixando o motorhome para trás, e só depois de um ano conseguimos trazê-lo de volta. Mas a ideia era chegar até o Alasca”, explicou.

Sem perder a fé, Flávia decidiu que iria realizar um novo feito: conquistar R$ 50 mil em 50 dias vendendo doces nas ruas da cidade histórica goiana, onde vive. Através do Instagram, ela publicou toda a trajetória.

Durante a entrevista, ela explicou que fabricou as guloseimas e, juntamente do esposo, começou a comercializar. Nos destaques do perfil, é possível ver alguns vídeos mostrando dias em que a anapolina teve um alto faturamento.

Em um deles, a empreendedora conseguiu lucrar R$ 780, com 78 vendas.

Atualmente, Flávia contou que se sente realizada. Apesar de não ter faturado, de fato, R$ 50 mil líquidos, ela revelou ter se aproximado da casa dos R$ 40 mil.

Além disso, ela reforça que os sonhos não acabaram. “Agora, pretendo alcançar mais pessoas que queiram empreender também e não sabem como iniciar, ou aqueles que têm o sonho de conquistar algo, mas ainda não conseguiram. O intuito é ajudar o máximo de pessoas”, destacou a empreendedora.

Na biografia do Instagram, ela deixou o link para o curso. Lá, quem se interessar em aprender como se dar bem nas vendas, poderá receber todo o passo a passo.

Tour pelas Américas

Visivelmente sonhadora e ambiciosa, Flávia contou ao Portal 6 que encarou a viagem no motorhome com o esposo e os dois filhos pequenos.

“Conhecemos parte do Brasil, entre Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Depois disso fizemos toda Costa do Uruguai, atravessamos pra Argentina e fomos até o Ushuaia”, relembrou.

“Depois subimos pelo outro lado, conhecendo o Chile até San Pedro do Atacama. Foi quando chegou a pandemia e fomos impossibilitados de seguir, por conta das fronteiras fechadas”, disse.

Agora, depois de conquistar a liberdade financeira, ela explicou que pretende finalizar o antigo sonho. “Existe uma pendência, né? Vamos realizar isso [viajar até o Alasca]. Estamos com planos pra que isso aconteça dentre no máximo daqui dois anos”, finalizou.