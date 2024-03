Câmara de Anápolis gastou mais de R$ 100 mil para que vereadores e servidores participassem de evento em Brasília

Cinco parlamentares e 19 assessores estiveram na capital federal entre os dias 20 e 23 de fevereiro

Pedro Hara - 25 de março de 2024

João da Luz, Luzimar Silva, João Feitosa, Cleide Hilário e Edimilson Serve Bem participaram de evento em Brasília que custou mais de R$ 100 mil à Câmara. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

Entre os dias 20 e 23 de fevereiro, vereadores de Anápolis participaram do Encontro de Gestores e Legislativos Municipais, em Brasília.

Organizado pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), a participação de parlamentares da cidade em eventos deste tipo passou a ser recorrente a partir de 2023.

Com informações disponibilizadas pelo Portal da Transparência da Câmara, Rápidas apurou que foram gastos mais de R$ 100 mil no pagamento de inscrições e diárias para parlamentares e assessores.

Os vereadores que participaram do evento foram Cleide Hilário (Republicanos), Edimilson do Mercado Serve Bem (PV), João da Luz (Podemos), João Feitosa (PP) e Luzimar Silva (Mobiliza).

Com exceção de Luzimar, que recebeu pouco mais de R$ 4,5 mil, o valor pago aos demais foi de R$ 4,4 mil.

A participação não foi restrita apenas a vereadores da Casa. Dezenove assessores receberam R$ 3,6 mil cada para participar do evento.

Semana pode ser decisiva para escolha de candidatos de Caiado

Após voltar de Israel, Ronaldo Caiado (UB) deve retomar nesta semana as conversas para escolha dos pré-candidatos às prefeituras de Goiânia, Anápolis e Aparecida.

Ainda não há consenso em nenhuma das três cidades sobre quem será o candidato da base do governador.

Rebeca Romero em breve deve anunciar novo partido

Sem partido desde que deixou o MDB em 2023, Rebeca Romero deve anunciar nesta semana a legenda pela qual vai disputar as eleições deste ano.

Apurado pela Rápidas, a principal tendência é que o PSD seja a nova sigla da pré-candidata à vereança.

Rogério Cruz começa semana pressionado em Goiânia

Após anunciar por meio da imprensa o cancelamento da prestação de contas previstas para a última sexta-feira (22), Rogério Cruz (Republicanos) começa a semana pressionado pela Câmara.

O prefeito de Goiânia foi novamente convocado pela Casa a prestar contas nesta terça-feira (26). Caso não compareça novamente, a questão pode ser judicializada por descumprir a lei.

Vice-prefeito de Jataí lança pré-candidatura contra atual prefeito

Vice-prefeito de Jataí, Geneilton Assis (PL) foi lançado como pré-candidato do PL no município. Presidente estadual do PL, o senador Wilder Morais esteve presente no evento que lançou o nome de Geneilton.

Ele é considerado o principal nome de oposição a Humberto Machado (MDB), que venceu em 2020 e é candidato à reeleição neste pleito.

Novo comandante-geral da PM é anunciado

A Polícia Militar (PM) anunciou o coronel Marcelo Granja como novo comandante-geral da corporação.

Ele assume no lugar do coronel André Henrique Avelar de Sousa, que ocupava o cargo desde 1° de abril de 2022.

A cerimônia de passagem de comando está marcada para essa segunda-feira (25), em Goiânia.

Nota 10

Para organização da Go Cup, o maior campeonato de futebol infantil do mundo.

Participam equipes de diversos países. São mais de 4.500 atletas de 357 equipes, divididos em várias categorias.

Nota Zero

Para transmissão do clássico entre Goiás e Vila Nova, válido pela Copa Verde, na TV Goiás.

Não foram poucas as reclamações de torcedores e jornalistas sobre a qualidade da transmissão do jogo, deixando bastante a desejar para um clássico desta magnitude.