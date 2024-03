Grande Goiânia recebe show de sertanejo “raiz” com Renato Teixeira, Chrystian e Paraná

Apresentação contará com grandes sucessos das carreiras dos artistas. Ingressos já estão à venda

Thiago Alonso - 26 de março de 2024

Chrystian, Renato Teixeira e Paraná são atrações do evento “Raízes Sertanejas”. (Foto: Divulgação)

Os fãs do “modão” têm muito o que comemorar no próximo mês. Isso porque Aparecida de Goiânia recebe no palco do Atlanta Music Hall a apresentação “Raízes Sertanejas” com alguns dos maiores nomes do gênero musical.

Paraná, da dupla Chico Rey & Paraná, se une a Renato Teixeira e Chrystian, da dupla Chrystian & Ralf, em um evento que celebra o que há mais de tradicional na ‘terra do sertanejo’.

Sucessos como “Tocando em Frente”, “Cheiro de Shampoo”, “Poeira no Vento” e “De Carona Com a Saudade” devem embalar os corações dos fãs ao longo do espetáculo.

As apresentações serão realizadas no dia 30 de abril, véspera do feriado do dia do trabalhador, e os portões serão abertos às 22h.

Os ingressos já estão à venda por meio das plataformas SixPass e IngressoSA, com valores a partir R$ 40.

Para quem preferir a experiência do camarote, os valores do mezanino com open bar se iniciam em R$ 140. Já as mesas para quatro pessoas custam R$ 1,2 mil.