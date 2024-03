Grupo de renome internacional irá prestar tributo aos Beatles em Goiânia e Anápolis

Apresentação irá contar com o acompanhamento de uma orquestra e representações fiéis dos momentos mais icônicos da história da banda

Samuel Leão - 23 de março de 2024

Banda Hey Jude faz tributo aos Beatles. (Foto: Divulgação)

O grupo paulista “Hey Jude”, que já tocou e gravou canções no estúdio original dos Beatles, o Abbey Road, irá se apresentar em Goiânia e Anápolis, nos dias 12 e 13 de abril, com um dos melhores tributos à banda britânica do mundo.

A apresentação irá contar com o acompanhamento de uma orquestra, elevando a experiência a outro nível. Na capital, o show começa às 21h do dia 12, e ocorre no Teatro Rio Vermelho. Já em Anápolis, o espetáculo acontece no Centro de Convenções, a partir das 20h.

Apresentando canções que marcaram gerações, como “All you need is love”, “Come together”, “In my life” e diversas outras, o grupo performa e é caracterizado tal qual os quatro rapazes de Liverpool, trajando quatro fases diferentes da carreira.

Momentos nos quais John Lennon está cabeludo, na fase hippie, e também retratando quando Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison usavam os clássicos “cabelos de cuia” e ternos, serão resgatados na memória dos fãs.

Eles também já foram responsáveis pelo encerramento da convenção anual da dos fãs da banda, a Annual Beatles Convention (Beatles Week), na cidade natal do fenômeno mundial. Na ocasião, a apresentação foi acompanhada por mais de 100 mil espectadores.

Os arranjos originais serão seguidos a risca pelo maestro Anselmo Ubiratan, que também interpreta George Martin no espetáculo. Vale ressaltar que a apresentação na capital terá um “Q” especial, com a gravação de um DVD na data.

O valor dos ingressos varia de R$ 80 até R$ 280, conforme a área da plateia escolhida, e já estão disponíveis pelo sympla.