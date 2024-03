6 palavras que muitos brasileiros aprendem a falar errado e só descobrem depois

Nem sempre as pessoas mandam bem com alguns termos e acabam exagerando no que vem à mente, na hora de uma pronúncia

Magno Oliver - 28 de março de 2024

(Foto: Lula Marques / Agência Brasil)

Você já parou para pensar nas palavras que pronunciamos incorretamente no dia a dia e e nem prestamos atenção? Sim, isso frequentemente acontece.

Muitas vezes, sem perceber, cometemos alguns equívocos linguísticos que podem passar despercebidos pelas pessoas, em bate-papo comum.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas palavras que são ditas, mas de forma errada na pronúncia sem notarmos.

1. “Beneficente” correto X “beneficIente” – incorreto

Essa é comum de ouvir o tempo todo, principalmente em ambientes de igrejas, onde as pessoas fazem bazares aos finais de semana. Acontece que as pessoas acrescentam um “i” logo após a letra “c”, dizendo “beneficiente”, de se beneficiar. O termo “veneficente” se refere a uma pessoa que faz beneficência.

2. “Sobrancelha” – correto X “soMbrancelha” – incorreto

As pessoas costumam pronunciar o termo “soMbrancelha”, que trata-se de uma construção incorreta e com erro ortográfico. Já o correto na grafia é “sobrancelha”, expressão que diz sobre a pelugem acima dos nossos olhos. Assim, ela é totalmente dita de forma diferente da que escrevemos.

3. “CabelEIreiro” correto X “cabeleREiro” – incorreto

O lugar que todo mundo frequenta para dar um trato no visual, ficar na régua, também é alvo de crimes fonéticos contra a língua portuguesa. A confusão acontece com a palavra “cabelEIreiro”. As pessoas retiram um “i” logo após o parte do “le”, dizendo “cabeleREiro”.

4. “Mortadela” – correto X “mortaNdela” – incorreto

Servida no sanduíche quentinho, essa é uma clássica que até hoje todo mundo erra. Esse alimento possui uma escrita que causa confusão em por boa parte da população. A pronúncia “mortandela” é um erro de som, o correto é “mortadela”.

5. “Umbigo” – correto X “Imbigo” – incorreto

Sim, aquela parte do corpo onde cortam seu cordão umbilical se chama Umbigo. Muitas pessoas têm o costume de pronunciar o termo “Imbigo”, trocando o “U” pelo “I”. O correto é “umbigo”.

6. “Advogado” – correto X “aDEvogado” – incorreto

Por fim, dá até vontade de processar alguém quando se escuta o termo errado, mas “advogado” é sem o “E” após o “ad”. Muita gente pronuncia “aDEvogado”. Assim, o correto é “advogado”.

