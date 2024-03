Bombeiros são acionados para resgatar porco de fossa em Anápolis: “primeira vez para tudo”

Mesmo com 23 anos de carreira, militar da corporação se surpreendeu com a ocorrência. Apesar da surpresa, animal foi resgatado com sucesso

Davi Galvão - 28 de março de 2024

Bombeiros foram acionados para realizar o resgate do porco. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na manhã desta quinta-feira (28), para atender uma ocorrência bastante inusitada no bairro Vivian Parque, região Sul de Anápolis.

Acontece que os militares foram chamados para fazer o resgate de um porco, que havia caído dentro de uma fossa da região.

O animal encontrava-se bastante estressado diante da situação, mas, com o uso de uma escada e cordas, a corporação conseguiu erguê-lo da vala.

Atuando na ocorrência, o sub tenente Tavares reconheceu a estranheza da situação, inédita nos 23 anos que tem de corporação, mas ficou feliz com o trabalho da equipe e com o resultado positivo.

“Primeira ocorrência na vida que eu vou com porco. Até o Tenente […] falou ‘uai, nunca vi tirar porco de fossa’ […], mas sempre tem uma primeira vez, né”, brincou.