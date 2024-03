Ídolo do Flamengo, Diego Ribas renova contrato com a Globo e mantém ‘liberdade’

Existe a possibilidade de Diego Ribas comentar a Copa América, onde foi campeão em 2004

Folhapress - 28 de março de 2024

(Foto: Reprodução)

GABRIEL VAQUER – Ídolo do Flamengo, onde foi campeão da Libertadores de 2019 e 2022, o ex-jogador Diego Ribas acaba de renovar seu contrato como comentarista esportivo com a Globo.

Ribas confirmou a informação em conversa com a Folha de S.Paulo no evento Super Futsummit 2024, realizado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (26). Ele atuará em transmissões da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

“Vamos para mais uma temporada. As últimas que fizemos, as últimas duas, incluindo a Copa do Mundo de 2022 e em 2023, com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, foram um sucesso. E vamos continuar”, afirmou.

Diego explicou o seu vínculo diferenciado com a emissora. Ribas não faz semanalmente em programas e transmissões, e tem liberdade, em conversas com a empresa, de negociar os eventos que faz.

“Um dos motivos pelo qual encerrei esse ciclo na minha vida, foi o fato de ter mais liberdade. Nos 21 anos como profissional, eu sentia falta de decidir o que poderia fazer, quando eu queria. Esse acordo com a Globo é dentro desse padrão de vida que eu tenho nesse momento, podendo me dar essa flexibilidade, e poder corresponder essas expectativas”, afirmou.

Existe a possibilidade de Diego Ribas comentar a Copa América, onde foi campeão em 2004, e será exibida com exclusividade pela Globo. Mas isto ainda será conversado com a direção esportiva da emissora.

“Nós vamos definir pontualmente. Nós conversamos, e dentro do que eles me passam e eu acho bacana, começo a estudar os jogos e me preparar. Mas os torneios ainda vamos definir”, revela.

Diego, porém, lamenta o fato de que não vai comentar o futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris, em julho, já que a seleção brasileira não se classificou. Em 2004, ele também passou por isso.

“É sempre decepcionante para nós, brasileiros, quando não classificamos para as Olimpíadas. Nós temos os talentos, mas era necessário montar uma equipe forte. É no final isso que vai vencer, não um individual forte. E acho que nós não conseguimos fazer isso nesse último pré-Olímpico. Mas tenho certeza que na próxima nós estaremos lá”, concluiu.