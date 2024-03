Motorista de aplicativo recebe mensagem inédita de passageiro e fica surpreso

Ao profissional, cliente explicou que havia terminado o namoro recentemente e história viralizou

Gabriella Licia - 29 de março de 2024

Uber Histórias como é conhecido Lucas Dias compartilhou o caso. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Um motorista de aplicativo viralizou após publicar um vídeo mostrando a conversa que teve durante uma solicitação de corrida e os internautas se divertiram com o conteúdo.

Lucas Dias, popularmente conhecido como Uber Histórias, já é famoso nas redes sociais por dividir com os seguidores os acontecimentos do dia a dia trabalhando com as plataformas de viagens.

Desta vez, é possível ver ele mostrando a situação inusitada que aconteceu. Nas cenas, ele exibe a mensagem que a ex do cliente mandou.

Aparentemente, ela e o rapaz teriam acesso ao mesmo aplicativo, já que o jovem teria cadastrado o número dela, mesmo estando separados. “Nunca passei por isso na Uber”, brincou Lucas.

Então, na tentativa de recuperar o próprio número e conseguir cadastrar uma nova conta para si, ela teve a ideia de mandar mensagem para o motorista. “Oi motorista, aqui é a ex do seu passageiro. Fala para ele tirar o meu número do Uber dele, pois eu preciso fazer uma conta para mim”, começou.

“Não está dando porque esse cara está com o meu número no Uber! Obrigada!”, continuou. Lucas achou engraçado a conversa, mas o caso piorou. No mesmo momento, o cliente também apareceu no chat conversando com o profissional.

“Gente? O que é isso? Minha ex aparecendo do nada!”, questionou o passageiro. Não satisfeita, a ex voltou a se pronunciar. “Avisa ele quando ele entrar no carro! Obrigada”, disse novamente ao Uber Histórias.

Quando o cliente entrou no carro, Lucas aproveitou para entender melhor a confusão: “bugou a minha mente”. Identificado como Áthila, o jovem explicou que a mulher usava o aplicativo no celular dele, mas se separaram há três dias e, por isso, agora ela quer recuperar o número para cadastrar em outro aparelho.

Veja o vídeo!