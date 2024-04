Entenda por que é tão difícil encontrar algumas dessas moedas de R$ 1

"Essas duas fabricações aqui, quem guardou, faturou", diz a gravação

Magno Oliver - 17 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube)

Já imaginou se com uma simples moeda no bolso você conseguisse embolsar uma grana a mais do que ela vale?

No universo numismático das coleções de moedas, essas raridades diferenciadas e valiosas chegam a atingir valores além de seus nominais registrados nas frentes das moedas.

A linhagem de R$ 1,00, por exemplo, têm um passado que remonta aos primórdios da cunhagem de moedas raríssimas. E essa fabricação saiu com poucas unidades no Brasil.

O canal no Youtube do @deolhonotroco publicou dois modelos que estão com uma dificuldade muito grande de serem encontradas no mercado.

Tratam-se das moedas de R$ 1,00 de fabricação de 1998 e de 1999. Existem hoje, segundo o catálogo de moedas, mais de 18 milhões de unidades do exemplar de 1998 e mais de 3 milhões de exemplares da de 1999.

De acordo com avaliação do catálogo de moedas, elas podem chegar a uma remuneração de R$ 10,00 e R$ 25,00, respectivamente, no mercado de colecionadores.

Para ter boa avaliação, é preciso observar critérios que as casas de coleção levam em consideração em seus catálogos especializados para colecionadores.

Atenção leitores e leitoras

O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação por estes artefatos, somente os perfis oficiais de coleção raras. Nosso compromisso é com a difusão de informações.

Assim, confira o vídeo completo e surpreenda-se muito:

