Motoristas de Aparecida de Goiânia poderão ajudar fluxo de trânsito em parceria com Waze

Sistema será monitorado em tempo real e condutores poderão emitir alertas acerca de problemas no tráfego

Davi Galvão - 29 de março de 2024

Imagem mostra carros parados em um semáforo. (Foto: Divulgação)

Um novo e moderno Centro de Operações de Monitoramento de Trânsito em Aparecida de Goiânia promete dar maior fluidez no fluxo de veículos da capital. Inaugurado no último dia 26, o sistema vai trabalhar em parceria com a plataforma de navegação Waze, já amplamente usada por motoristas.

Com a novidade, os agentes da Secretaria de Mobilidade e Trânsito de Aparecida (SMTA) irão monitorar o tempo de semáforo nas ruas, especialmente em horários de pico, e receberão alertas de dispositivos com defeito ou com amarelo intermitente.

A manutenção também será mais rápida, pois os problemas são informados aos agentes imediatamente, inclusive nos finais de semana.

Além disso, em parceria pioneira com a plataforma de navegação Waze, a Prefeitura de Aparecida irá fornecer dados que alertarão os motoristas acerca de pontos de atenção nas ruas da cidade. Locais interditados, pontos de alagamento e outras interrupções serão notificados na tela do mapa, que sugere rotas alternativas.

Os motoristas de Aparecida também podem colaborar com a cidade. Ao reportar no Waze um problema na pista, o alerta é recebido pelo sistema e enviado à secretaria responsável para solução. Isso garante maior agilidade no atendimento às ocorrências.

Desse modo, espera-se que o tráfego na cidade possa fluir de maneira mais rápida e, principalmente, segura, com qualquer alerta ou situação problemática sendo notificada em tempo real e de forma mais interativa.