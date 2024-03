“Se for para dividir a base, não tem por que o governo entrar”, diz Caiado sobre apoio à Prefeitura de Anápolis

Desejo do governador é que Márcio Corrêa e Márcio Cândido se unam para derrotar Antônio Gomide

Pedro Hara - 30 de março de 2024

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (Foto: Juan Huerta/Portal 6)

O governador Ronaldo Caiado (UB) voltou a cobrar alinhamento entre a base governista em Anápolis. “Não dá para fazer política com os candidatos digladiando entre si”, enfatizou durante coletiva de imprensa virtual neste sábado (30), na qual lançou Sandro Mabel (de saída do Republicanos) à Prefeitura de Goiânia.

Os principais nome da base em Anápolis são o ex-deputado federal Márcio Corrêa (MDB) e o atual vice-prefeito Márcio Cândido (PSD). O desejo de Caiado é que eles se unam para derrotar o deputado estadual Antônio Gomide, que até o momento lidera com folga as intenções de votos para Prefeitura de Anápolis.

“Se for pra dividir a base, não tem sentido, não tem por que o governo entrar”, avisou o governador, que já tinha dado sinais de desconforto com a situação no município em entrevista à coluna Giro, do O Popular, na edição deste final de semana.

“Se você cria uma divisão interna e o outro transita em oposição nenhuma, não vai ter um bom resultado. Isso nunca deu certo”, declarou ao jornalista Caio Henrique Salgado.

*Colaborou Denilson Boaventura