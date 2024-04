Cirurgia com técnica inédita para tratar síndrome rara é realizada em Goiânia

Operação foi realizada em bebezinha de apenas 10 meses de vida, após mutação em ossos da mão

Samuel Leão - 31 de março de 2024

Hospital da Criança e do Adolescente (Hecad). (Foto: SES-GO)

Um procedimento complexo, no qual os dedos da mão de uma paciente bebê foram separados cirurgicamente, foi realizado em Goiânia, através de uma técnica europeia inédita no Estado.

Isso porque a pequena nasceu com uma condição chamada Síndrome de Apert, causada por uma mutação no gene responsável pelo desenvolvimento dos ossos.

Assim, ela provoca anomalias craniofaciais e até a fusão dos ossos dos dedos dos pés e das mãos, como era o caso da bebezinha.

A responsável pela realização da cirurgia foi a ortopedista Renata Pedra, conhecida por ser a única especialista em cirurgia pediátrica de mãos do Centro-Oeste.

No Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD), em Goiânia, ela fez a separação dos dedos da mão da pequena, de apenas 10 meses de vida.

“Existia um alto grau de comprometimento dos ossos e do tecido mole das mãos. Por isso, foram 06h de cirurgia, mas foi um sucesso”, revelou a profissional.

Depois do longo período de operação, a bebê permaneceu na unidade de saúde para se recuperar. Cássia Cintra, mãe da criança, ainda falou sobre as expectativas de ver a pequena com a mão recuperada.

“Estávamos muito confiantes de que daria tudo certo e minha filha agora tem os dedinhos dela, para futuramente ter mais independência e autonomia. É muito bom ver que ela está sendo cuidada com todo o carinho”, apontou.