Suspeitos de invadir posto de saúde e fazer reféns já teriam realizado outros crimes

Polícia localizou a casa do suposto chefe do trio, investigado por um crime chocante no interior de Goiás

Thiago Alonso - 27 de abril de 2024

Celulares, itens e outros carros estão na lista de roubos. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) de Goiás, em conjunto com as autoridades do Distrito Federal (DF), investiga três suspeitos que teriam feito reféns em um posto de saúde, na madrugada desta sexta-feira (23), em Cristalina, região Leste de Goiás.

Além deste crime chocante, que envolveu agressões e até mesmo ameaça de estupro, a polícia apurou que eles seriam possíveis responsáveis por outras ações criminosas.

No postinho em questão, além do cárcere, eles teriam roubado o micro-ondas, um bebedor de água e uma sanduicheira da unidade de saúde, assim como os carros de dois dos servidores.

No entanto, foi constatado que um dos veículos possuía rastreador, no qual foi usado pelos militares para localizar os suspeitos.

Assim, foi identificado que eles se dirigiram para Planaltina, no Entorno do Distrito Federal. Com isso, as autoridades locais foram informadas a fim de darem prosseguimento ao procedimento de abordagem.

Ao chegarem ao local, imediatamente após perceber a presença da polícia, um dos indivíduos tentou fugir correndo, pulando cercas e obstáculos da região.

Todavia, a fuga não durou muito, com o jovem, de 18 anos, sendo capturado poucos minutos depois.

Quando indagado sobre os comparsas, ele teria dito que estava acompanhado de dois colegas que foram até o distrito de Campos Lindos, em Cristalina, onde um deles mora, para realizar os roubos.

Segundo ele, após subtrair os veículos, estes seriam vendidos.

O suspeito também contou que eles estavam em posse de um revólver no dia do crime, e que a arma era de propriedade de um dos aliados, sendo este, o que mora na cidade de Planaltina.

Assim, as autoridades se encaminharam para a residência deste outro suspeito, sendo que ao chegar no local, ele e o outro parceiro fugiram imediatamente.

Itens recuperados

Contudo, já na porta, os policias identificaram um dos veículos roubados, sendo que dentro dele, estavam diversos tipos de munições, assim como uma espingarda.

Ao adentrar na garagem, também foi encontrado o outro carro, onde no interior estavam os itens roubados do posto de saúde.

Dentro da casa também foram encontrados celulares, notebooks, dinheiro e outras armas, todos de posse deste suposto comparsa.

Quando perguntado do porquê tinha se envolvido nesta ocorrência, o delator explicou que estava devendo dinheiro por não pagar drogas vendidas pelo dono da residência, e esta era a única forma de quitar a dívida.

Ele ainda contou que o mandante também sido autor de um roubo não resolvido de uma caminhonete na cidade de Planaltina.

Ao fim da ocorrência, as autoridades recuperaram os objetos furtados de Cristalina. As investigações continuarão sendo realizadas pela PC.