Caiado e diversas autoridades políticas de Goiás lamentam morte do pastor Victor Hugo

Igreja de Cristo Vida Nova também publicou a respeito dos horários do culto e sepultamento do religioso

Davi Galvão - 01 de abril de 2024

Velório do pastor Victor Hugo. (Foto: Daniel Oliveira)

A morte do pastor Victor Hugo Queiroz, de 63 anos, ocorrida na madrugada desta segunda-feira (1º), devido a complicações decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, gerou bastante comoção por parte de fiéis, amigos, familiares e também entre representantes do governo.

O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, utilizou a rede social X – antigo Twitter – para desejar, em nome dele e da esposa, Gracinha Caiado, condolências à família e afirmou que o religioso “será eternamente lembrado como a exemplo de fé e dedicação”.

É com profundo pesar que Gracinha Caiado e eu recebemos a notícia do falecimento do pastor Victor Hugo Queiroz, aos 63 anos. Sua partida deixa uma lacuna irreparável na comunidade da igreja Vida Nova e no Concílio Ministerial das Igrejas com Cristo no Brasil. Neste momento de… — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) April 1, 2024

Já o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, também utilizou a rede social para externalizar o lamento com relação à partida do pastor e pedindo a Deus para confortar os amigos e familiares do falecido.

Eu e Thelma lamentamos profundamente o falecimento na madruga desta segunda-feira (1/4) do líder da Igreja Nova Vida em Anápolis, pastor Victor Hugo. Neste momento de grande consternação, nos coloquemos em orações e pedindo a Deus que conforte os entes queridos e familiares. — Rogério Cruz (@rogerioodacruz) April 1, 2024

Gustavo Mendanha utilizou o Instagram para fazer um relato sobre a convivência que teve com Victor Hugo, agradecer pelos serviços prestados e também prestar condolências à família.

A vereadora de Anápolis, Trícia Barreto, também efetuou uma postagem no Instagram, em luto pela morte do pastor, agradecendo por todos os conselhos e orientações por ele prestados, além de também se solidarizar com os entes queridos próximos ao falecido.

Culto e sepultamento

A Igreja de Cristo Vida Nova, da qual o pastor Victor Hugo era líder e fundador, também publicou a respeito dos horários acerca dos ritos fúnebres do religioso.

O culto está previsto para ter início às 15h30 e o sepultamento às 17h30, no Cemitério São Miguel.