OS do Alfredo Abrahão está assumindo hospital no RS sob protestos de funcionários

Associação Beneficente João Paulo II foi escolhida em substituição a entidade que não conseguia cumprir contrato e pagar profissionais da saúde

Pedro Hara - 01 de abril de 2024

(Foto: Divulgação/SindiSaúde)

Equipes desfalcadas e atendimento restringido a casos graves marcam o início da Associação Beneficente João Paulo II na gestão do Hospital de Alvorada, município da região Metropolitana de Porto Alegre.

Sob protestos de funcionários, a Organização Social (OS), que administra o Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis, assumiu a unidade de saúde no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (1º) por um contrato emergencial de 180 dias.

Os profissionais da saúde são contra a entrada da Associação Beneficente João Paulo II no lugar da Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), que administrou o Hospital de Alvorada por cerca de 25 anos.

A FUC foi substituída pelo Governo do Rio Grande do Sul em razão de não estar conseguindo honrar com o cumprimento de contrato e pagamento da equipe médica.

Situação não muito diferente do que ocorre no Hospital Municipal Alfredo Abrahão, onde a Associação Beneficente João Paulo II está desde 2021.

*Colaborou Denilson Boaventura