Lugar mágico em Goiás é destino ideal para prática de esportes radicais

Município apresenta águas cristalinas, com propriedades medicinais, que atraem visitantes de todo o país

Thiago Alonso - 02 de abril de 2024

Lagoa Santa, município a 426 km de Goiânia. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Lagoa Santa)

A 426 km da capital de Goiás, uma cidadezinha charmosa se esconde em meio ao Cerrado, com águas cristalinas e medicinais, além de um roteiro imperdível de esportes radicais em meio a natureza.

Trata-se da encantadora Lagoa Santa, cidade localizada no Sudoeste goiano que faz divisa com Mato Grosso do Sul.

Para os mais corajosos, o município tem um gama de atividades como rafting e boia cross, praticadas nos trechos de corredeiras do Rio Aporé.

Há quem prefira curtir o local por completo, então as opções de hotéis fazenda, esportes náuticos e áreas verdes fecham com chave de ouro as experiências do tipo ‘desafiadoras’.

Para quem preferir relaxar, mas sem ‘perder o espírito da coisa’, um famoso Torneio de Pesca também acontece anualmente, uma semana antes da Páscoa, levando pessoas de todo o Brasil para Lagoa Santa.

Aliás, o município não tem esse nome por acaso. Isso porque, o cartão postal da cidade é a lagoa de mesmo nome, cuja a simples existência é tão icônica quanto a explicação científica por trás dela.

A água presente no local, brota do lençol freático Aquífero Guarani, um imenso reservatório subterrâneo de água, que se estende por 1,2 milhão de km² entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai.

Com isso, a lagoa atinge uma vazão espontânea de 3,6 milhões m³/h (metros cúbicos por hora), deixando temperaturas de até 31 °C e aspectos medicinais únicos.

Ao lado do ponto turístico, é possível se hospedar no Thermas Lagoa Santa, hotel que dá acesso aos pontos mais exuberantes e relaxantes da propriedade.

O espaço ainda oferece fontes naturais, e passarelas que conduzem os visitantes para as inúmeras de trilhas de caminhada, em meio a um bosque com árvores nativas e diversas espécies de pássaros.