Peça-chave do caso Fábio Escobar foi presa e teve celular apreendido

Juíza classificou medida como “imprescindível para continuidade das investigações, bem como para a obtenção de outros elementos de prova”

Pedro Hara - 02 de abril de 2024

Fábio Escobar foi assassinado a tiros em 2021, no Setor Jamil Miguel, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Considerada peça-chave na investigação do caso Fábio Escobar, uma pessoa foi presa no último dia 21 de março.

Rápidas apurou que coube à Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) cumprir o mandado.

Os agentes apreenderam ainda um aparelho celular com dois chips da Claro e Oi, respectivamente.

A prisão temporária foi autorizada pela juíza Placidina Pires, da Vara Estadual de Repressão ao Crime Organizado e à Lavagem de Capitais.

No despacho, a magistrada classificou a medida como “imprescindível para continuidade das investigações, bem como para a obtenção de outros elementos de prova quanto à autoria e materialidade dos delitos”.

O custodiado, que atua na Segurança Pública, encontra-se recolhido na Casa do Albergado, em Goiânia. A identidade será preservada pela Rápidas para não atrapalhar o curso das investigações.

Nota 10

Para a Igreja de Cristo Vida Nova, que mesmo no momento de dor pela perda do Pastor Victor Hugo deu a oportunidade para todos, independente de cargo e/ou posição, de se despedir do líder religioso. A cerimônia na sede da denominação religiosa, em Anápolis, foi emocionante e bem organizada.

Nota Zero

Para Prefeitura de Terezópolis de Goiás, que parece não se importar com a cidade cheia de lixo. Há mais de uma semana a coleta de seletiva está irregular e os moradores já não sabem mais a quem recorrer. A Rápidas não conseguiu resposta junto à Administração Municipal.

*Colaborou Denilson Boaventura