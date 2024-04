Procuradoria-Geral abre inscrições para estágio com bolsa de R$ 1 mil em Goiânia; saiba como

Serão contratados estudantes que estiverem cursando pelo menos o 3º ano ou o 5º período da grade curricular

Maria Luiza Valeriano - 02 de abril de 2024

Estágio terá carga horária de 4 horas por dia (Foto: Reprodução)

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) está em busca de 165 novos estudantes de Direito para o programa de estágio.

A oportunidade visa formar cadastro reserva, sendo que os selecionados serão convocados de acordo com a demanda da PGE-GO. Dos postos, 15% foram reservados para pessoas com deficiência atestadas por meio de laudo médico.

Uma vez chamados, receberão bolsa-estágio de R$ 1 mil, assim como auxílio-transporte.

Podem participar estudantes de qualquer período da graduação de Direito. Contudo, só serão contratados os estagiários que estiverem cursando pelo menos o 3º ano ou o 5º período da grade curricular. A carga horária será de 4 horas por dia.

Abertas nesta segunda-feira (1º), inscrições devem ser feitas pelo site da PGE-GO até às 17h de sexta-feira (05). A inscrição só será efetivada com a entrega de 3 kg de alimentos não perecíveis, com exceção de sal e açúcar, na sede da PGE-GO, no Setor Oeste, em Goiânia.

Os alimentos devem ser entregues até sexta-feira (05), das 8h às 12h e das 14h às 18h. Candidatos que comprovarem participação no Programa Universitário do Bem (ProBem), no ato da inscrição, serão dispensados da obrigação, desde que seja entregue a declaração emitida pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Assim, selecionados atuarão em órgãos internos da PGE-GO, em Goiânia.