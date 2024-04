Vídeo mostra confusão que terminou com morte de jovem em Anápolis

Vítima, de 20 anos, acabou falecendo após receber diversos golpes de faca

Augusto Araújo - 02 de abril de 2024

Vídeo mostra momento em qua jovem é agredido por golpes de faca. (Montagem: Reprodução)

Um vídeo que está circulando as redes sociais mostra o início da confusão que terminou na morte de um jovem, de 20 anos, no Parque dos Pirineus, região Norte de Anápolis, no começo da noite desta terça-feira (02).

Nas imagens, a vítima, identificada como Eduardo da Silva Oliveira, aparece de costas, sem camisa, no que aparenta ser uma discussão com o suposto autor.

Rapidamente, o adolescente, de 15 anos, levanta a camiseta e puxa uma faca da cintura, dando início às agressões.

Um homem, que passa pelo local no momento das facadas, tenta chamar a atenção do suspeito, falando ” ei, ei, pera aí jovem”.

No entanto, o menor de idade continua a desferir golpes contra a vítima, chegando até mesmo a agarrá-lo pelos shorts, para que não fugisse.

O jovem acabou morrendo pouco tempo depois, antes mesmo da chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que pôde apenas confirmar o óbito no local.

O suspeito do crime teria sido rendido por um condutor de uma caminhonete, que o deteve até a chegada da Polícia Militar (PM).