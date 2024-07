Homem esfaqueado durante briga de trânsito em Anápolis corre risco de ter braço amputado

Médicos informaram que corte foi profundo e ocasionou uma trombose na região

Davi Galvão - 22 de julho de 2024

Vítima estava dirigindo com a esposa e duas crianças no carro antes de ser esfaqueada. (Foto: Arquivo Pessoal)

Enquanto voltava de uma festa com a esposa e passava pela região do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), na noite deste domingo (21), o lanterneiro Leandro Aparecido de Jesus Nunes, de 39 anos, foi esfaqueado e, agora, corre o risco de ter o braço amputado, segundo a família.

Em entrevista ao Portal 6, a companheira da vítima, Amanda Silva Luiz, de 29 anos, explicou que o marido estava dirigindo após um evento de rodeio, na Fazenda Chapadão, zona rural de Silvânia, quando, já em Anápolis, outro veículo começou a tentar fechar o caminho deles.

“A gente estava na faixa e ele ficava na nossa frente, a gente tentava trocar e ele mudava antes, para não deixar a gente passar. Perto de um ponto de ônibus, ele parou e meu marido desceu, para ver o que estava acontecendo. Esse homem já saiu do carro cambaleando, parecendo que estava bêbado”, relembrou.

Nisso, ela conta que os ânimos se elevaram e deu-se início a uma briga. O suspeito então sacou uma faca e golpeou Leandro na região da axila, fugindo rapidamente do local. No carro do casal, também estava a filha deles, um bebê de 01 ano, além de outra criança, de 10 anos.

Populares que estavam próximos prestaram auxílio e ajudaram Amanda a levar o companheiro, sangrando, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, onde a vítima recebeu atendimento médico.

Diante da gravidade, ele foi transferido até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). O suspeito compareceu à delegacia nesta segunda-feira (22), na companhia de um advogado.

Estado de saúde

Amanda conta que o marido teve que passar por uma cirurgia de urgência e que os médicos a informaram que o corte havia sido profundo, ocasionando uma trombose na região. Segundo o HEANA, ele está em estado grave e estável.

“Tiveram que dar 15 pontos e já me falaram que as chances de ter que amputar são muito altas, eu não sei nem o que fazer mais”, lamentou.

Além disso, Amanda informou que o companheiro também precisa urgentemente de doações de sangue O-. As doações estão sendo feitas exclusivamente no Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz, em Goiânia.

Vale destacar que, ainda em maio deste ano, a vítima procurou as autoridades informando estar sendo ameaçado, com o indivíduo afirmando que iria matar as filhas dele e sabia onde ele morava e trabalhava.