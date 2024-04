WhatsApp vai mudar dia 11 de abril; veja como ficará o aplicativo

A União Europeia bateu o martelo e agora o mensageiro terá que passar por mudanças em seus termos e funcionamento

Magno Oliver - 02 de abril de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

De acordo com pesquisa realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, o WhatsApp é hoje a principal fonte de informação das pessoas.

Assim, atualmente a plataforma de comunicação instantânea possui mais de 136 milhões de usuários no Brasil e é um dos meios de comunicação mais utilizados no mundo.

Dessa forma, 2024 se mostrou um ano promissor de novas mudanças e atualizações no aplicativo mensageiro. A empresa Meta, anunciou uma nova fase de atualizações para ele.

Mesmo com a recente atualização, em março, de novos emojis e o novo layout para conversação, o WhatsApp vai passar por novas mudanças.

A data divisora de águas, segundo a empresa, será o dia 11 de abril de 2024. A Meta fará alterações em algumas diretrizes, além de formulação de novos regulamentos e condições de uso.

Devido às recentes exigências com termos de funcionamento, definição de usuários entre outros feitas pela União Europeia, o mensageiro contará com novos recursos e regulamentações.

Novidade

A partir da data, será permitido que menores a partir de 13 anos de idade estejam autorizados a se cadastrar e usar a plataforma regularmente.

Outro possível recurso anunciado e que tem dado o que falar é o da Interoperabilidade.

Com a ferramenta, será possível conversar com as pessoas não só de WhatsApp para WhatsApp, mas também de transferir, conversar e até ligar de outro aplicativo que não seja o Meta e que possua estrutura semelhante.

Dessa forma, a interoperabilidade vai permitir que você use Telegram ou Signal e tenha tudo refletido na plataforma de Mark Zuckerberg.

