Quer usar o seu mensageiro de forma mais otimizada e eficiente? Especialistas em smartphones deram o tutorial

Magno Oliver - 20 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil Central)

O WhatsApp é hoje uma das ferramentas de comunicação mais importantes e necessárias que se tem registro no mundo da tecnologia.

No entanto, para obter ainda mais eficiência e praticidade no uso do WhatsApp , especialistas trouxeram alguns tutoriais que vão te ajudar bastante.

Truques e funcionalidades do WhatsApp para facilitar o seu dia a dia

1. Baixe um teclado decente para se comunicar com as pessoas

O teclado tradicional que vem de fábrica nos aparelhos tem um tamanho insatisfatório e que atrapalha a comunicação com as pessoas que você gosta. Assim, a dica é baixar um aplicativo chamado Teclado SwiftKey. Nele, você ajusta para aumentar o tamanho das letras, plano de fundo, colocar linha de números visíveis e melhorar ainda mais a sua comunicação com fluidez e agilidade.

2. Configure ele para utilizar respostas rápidas e mensagens automáticas

Pessoas que utilizam o WhatsApp para trabalho e demais funções podem se beneficiar das respostas rápidas e das mensagens automáticas. Assim, no WhatsApp Business, por exemplo, tem uma versão que permite configurar vários tipos de mensagens para você conversar com as pessoas. Saudação, ausência, e atalhos para respostas frequentes. Essa funcionalidade agiliza seu atendimento e mantém a fluidez da comunicação bem eficiente.

3. Proteja sempre suas conversas e o aplicativo com biometrias e senhas

É importante pensar na proteção do seu mensageiro, por isso, a Meta disponibilizou a opção de bloquear o acesso ao aplicativo utilizando senha, biometria digital ou reconhecimento facial. Assim, Essa camada extra de segurança impede que terceiros acessem as conversas, mesmo que tenham acesso ao aparelho. Você pode ativar essa ferramenta por meio das configurações do aplicativo.

4. Economiza espaço na memória enviando fotos e vídeos que desaparecem após a visualização

É preciso pensar sempre no consumo de memória e bateria do aparelho ao se comunicar. Assim, outra função importante é a de envio de fotos e vídeos com visualização temporários. Ao selecionar a opção de visualização única, o conteúdo enviado só pode ser visto uma vez pelo destinatário e depois é automaticamente apagado. A memória do celular vai agradecer bastante.

