Hungria, Tribo da Periferia e Bruna Louise são os grandes destaques deste final de semana, em Goiás

Isabella Valverde - 04 de abril de 2024

Sem um bom feriado, a impressão é de que a semana demorou a passar, mas, agora, o final de semana está batendo na porta para a alegria dos goianos que já não aguentavam esperar.

Da risada à muita música, o que não vai faltar são programações para quem deseja sair para se divertir.

Abrindo a lista de atrações, a humorista Bruna Louise é presença confirmada no Teatro São Francisco, em Anápolis, neste sábado (06).

Já no domingo (07), a comediante se apresenta nos palcos do Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. Para os interessados, as entradas podem ser adquiridos por meio do site Ingresso Digital.

A capital ainda será agitada no sábado com o Arena Rap, marcado para acontecer a partir das 20h, na Arena Multiplace. O evento contará com apresentações imperdíveis do rapper Hungria e do grupo Tribo da Periferia.

Para aqueles que não querem perder a festa, os ingressos podem ser garantidos através da plataforma digital Brasil Ticket.

Fechando o final de semana, Fernanda Abreu promete fechar o domingo com uma apresentação com muita magia musical, no Palco Sesc da 15ª Edição do Festival Gastronômico de Pirenópolis.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: